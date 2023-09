Juventus, Pogba sospeso: il comunicato del TNA e il parere dell’esperto

CalcioWeb

Adesso è arrivata anche l’ufficialità: Paul Pogba è stato sospeso in via cautelare dal Tribunale Nazionale Antidoping. Secondo le prime indiscrezioni riporta dall’Ansa il calciatore francese è risultato positivo al doping, precisamente al testosterone, ad un controllo effettuato al termine della prima giornata del campionato di Serie A tra Udinese e Juventus. Il calciatore non è nemmeno sceso in campo.

“Il Tribunale Nazionale Antidoping comunica che, in accoglimento dell’istanza proposta dalla Procura Nazionale Antidoping, ha provveduto a sospendere in via cautelare l’atleta: Paul Labile Pogba (FIGC) per la violazione degli articoli 2.1 e 2.2; sostanza riscontrata: Metabiliti del testosterone di origine non endogena (i risultati del GC/c/IRMS sono compatibili con l’origine esogena dei metaboliti). Il controllo è stato disposto da NADO – ITALIA”, è il comunicato ufficiale del TNA.

Il comunicato della Juventus

“Juventus Football Club comunica che in data odierna il calciatore Paul Labile Pogba ha ricevuto, da parte del Tribunale Nazionale Antidoping, il provvedimento di sospensione cautelare a seguito dell’esito avverso alle analisi effettuate in data 20 agosto 2023.

La Società si riserva di valutare i prossimi passaggi procedurali”.

Il parere dell’esperto

Sul caso Pogba è arrivato anche il parere del dottor Massimo Locatelli, biochimico, Direttore del Servizio di Medicina di Laboratorio Ospedale San Raffaele.

“Non vuol dire niente essere positivi al testosterone. Probabilmente Pogba ha un rapporto tra il testosterone e la sostanza in cui viene trasformato il testosterone nell’organismo molto più alto del dovuto. Immagino sia superiore a 5 e questo potrebbe fare pensare a una assunzione esogena della sostanza”, riporta Sportmediaset. “Lo si può prendere sotto forma di cerotto a lento rilascio sul braccio, ma prima di pensare che sia un’assunzione esogena bisognerebbe avere a disposizione tutti gli elementi”.

“Ha un effetto anabolizzante, vuol dire che aumenta le masse muscolari e poi indirettamente c’è un effetto sull’emoglobina. Serve sicuramente per un aumento della forza genericamente parlando. Sono possibili false positività? Io ho molti dubbi, molti. I laboratori sono serissimi. C’è una grande cautela nel fare gli accertamenti. Si arriva alla conclusione dopo una serie di conferme”.