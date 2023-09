Sassuolo-Juventus, intervento pericoloso di Berardi: bianconeri furiosi!

CalcioWeb

E’ ancora in corso Sassuolo-Juventus, sfida valida per la 5ª giornata del campionato di Serie A. In attesa della partita dell’Inter, i bianconeri sono chiamati a rispondere alla vittoria del Milan (1-0 contro l’Hellas Verona). Il rendimento in stagione della squadra di Allegri è stato ottimo.

L’avvio di partita contro il Sassuolo, invece, non è stato all’altezza. I padroni di casa passano in vantaggio: tiro di Lauriente e papera di Szczesny. I bianconeri trovano quasi subito il pareggio con l’autogol di Vina. Al 41′ il Sassuolo trova il nuovo vantaggio con Berardi.

Poi l’attaccante è stato protagonista di un episodio che ha scatenato il caos. Intervento pericoloso con il piede a martello del calciatore del Sassuolo sulla gamba di Bremer. Per l’arbitro è solo giallo.