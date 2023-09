Totti, voci sul ritorno alla Roma: il nuovo ruolo scatena grandi discussioni

CalcioWeb

L’inizio di stagione in casa Roma non è stato dei migliori e la posizione di classifica in Serie A inizia a preoccupare. I giallorossi occupano la terzultima posizione, frutto del punto conquistato all’esordio contro la Salernitana, poi il tonfo contro il Verona e la sconfitta casalinga contro il Milan. L’avvio di stagione ha scatenato motivi di discussione anche sul fronte arbitrale e l’allenatore Mourinho è intenzionato a correre ai ripari.

Secondo le ultime notizie la ‘bandiera’ Francesco Totti potrebbe rientrare alla Roma in un ruolo molto particolare. L’idea dello Special One è quella di avere in società una figura in grado di intervenire per far sentire la voce con gli arbitri. E l’identik ideale porta proprio all’ex numero 10. Il portoghese avrebbe richiesto l’inserimento in società di un calciatore ben inserito nell’ambiente e ovviamente il nome di Totti è quello che stuzzica maggiormente.

Al momento si tratta solo di una suggestione ed un contatto vero e proprio non è ancora andato in scena. Tutto sembra nelle mani dell’ex ‘Pupone’, chiamato a prendere una decisione importante.