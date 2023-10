Caso scommesse, Corona attacca Spalletti: “è molto grave quello che fai!”

CalcioWeb

Situazione caldissima nel calcio italiano con riferimento allo scandalo del caso scommesse. La situazione rischia di condizionare anche il rendimento della Nazionale italiana, chiamata ad affrontare la partita decisiva contro l’Inghilterra senza Zaniolo e Tonali.

“I calciatori devono capire che sono personaggi famosi e che ci sono altri che diventano famosi andando a spiare e a sciacallare su di loro per avere pubblicità”, le dichiarazioni di Luciano Spalletti con probabile riferimento a Fabrizio Corona.

L’ex ‘Re dei Paparazzi’ ha risposto per le rime con un lungo messaggio sul profilo Instagram: “Spalletti è entrato come parte in causa per cercare di proteggere il suo lavoro e i suoi interessi dalla destabilizzazione che deve aver provocato l’arrivo della procura a Coverciano. Il suo giudizio credo si poggi in parte sui tuoi trascorsi con il mondo del calcio (Coco, Adriano, Trezeguet), e in parte sul fatto che nelle storie IG e negli articoli pubblicati viene parecchio enfatizzato il tuo compiacimento per i risultati dello scoop in termini di visibilità e potenziale denaro (Pasqualetto ha costruito il suo articolo sul fatto che lo scoop ha portato il valore del sito a un milione)”.

“La tua esuberante autoreferenzialità facilita le parti in causa (e i tuoi detrattori) a spostare il focus dell’attenzione dalla notizia a colui che dà la notizia. E quindi che cada fango su Corona perché, paternalisticamente, i giocatori non sono più atleti professionisti, ma ragazzini fragili: da proteggere, poverini, dalla loro ricchezza. Che Spalletti però sposti l’attenzione su di te, non prendendo atto dei problemi che ha in casa, è abbastanza grave. È molto grave”.

“Se diversi suoi giocatori sono ludopatici è un problema serio e bello grosso. E invece lui sembra soltanto capace di liquidare il tutto con un bel consiglio ai suoi giocatori. Sembra dire solo ‘attenti al lupo che vuole approfittare della vostra notorietà per accrescere la sua”.