Dove giocherà Gudmundsson nella prossima stagione? Basta scoprire l’ex squadra del bisnonno

Tutti pazzi di Albert Gudmundsson, nuovo talento del campionato di Serie A e destinato al definitivo salto di qualità a stretto giro di posta. La prima parte di stagione con la maglia del Genoa è stata impressionante ed è diventato uno dei pezzi pregiati del calciomercato in Serie A e all’estero. E’ previsto l’assalto già dalla sessione invernale e il club rossoblu dovrà fare di tutto per trattenere l’islandese almeno per tutta la stagione.

Chi è Albert Gudmundsson

Albert Gudmundsson è un calciatore islandese classe 1997, attualmente al Genoa. E’ una attaccante esterno con capacità di giocare anche vicino alla porta. Si tratta di un calciatore dinamico, veloce e dotato di una buona tecnica, bravo nel dribbling e nella conclusione a rete. La prima esperienza è stata con i giovani del Psv, poi l’esoerdio in prima squadra. L’avventura non è proprio entusiasmante, passa all’Az Alkamaar e si dimostra un calciatore decisivo anche sotto l’aspetto realizzativo.

Passa al Genoa ed è decisivo per la promozione in Serie A. Si conferma anche in massima categoria e trascina la squadra di Gilardino nella prima parte di stagione con gol e grandissime prestazioni sotto l’aspetto tecnico. E’ anche un appassionato di basket. Albert proviene da una famiglia di calciatori: mamma e papà sono stati calciatori anche della Nazionale islandese, il bisnonno giocava nel Milan e anche il nonno è stato protagonista nel mondo del calcio.

Proprio il club rossonero segue con grande attenzione l’islandese ed è pronto a fare follie per assicurarsi le prestazioni del 26enne. Sul calciatore è fortissimo l’interesse anche di Roma e Napoli, ma il sogno del calciatore sembra quello di indossare la maglia rossonera. Proprio come il bisnonno.

Albert Sigurður Guðmundsson è il bisnonno del calciatore del Genoa ed è stato un calciatore islandese nel ruolo di centrocampista. Nel corso della carriera ha indossato tante maglie: Valur, Rangers, Arsenal, Nancy, proprio il Milan nella stagione 1948-1949, RC Paris, Nizza, ancora Valur e FH Hafnarfjörður.