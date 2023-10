Emergenza in attacco, assalto al mercato svincolati: Zaza o Caicedo!

CalcioWeb

Felipe Caicedo e Simone Zaza sono vecchie conoscenze del calcio italiano. Il primo è stato protagonista con la maglia della Lazio, il secondo addirittura alla Juventus. Adesso potrebbe andare in scena una vero e proprio testa a testa per il reparto avanzato. Sono entrambi svincolati e liberi da ogni contratto con altre squadre.

Felipe Caicedo è un calciatore ecuadoriano classe 1988. E’ una prima punta forte fisicamente e in grado di disimpegnarsi anche da seconda punta. Si è dimostrato un valore aggiunto anche a partite in corso ed il suo punto di forza è l’abilità in area di rigore. Le prime esperienze della carriera sono state con Basilea, Manchester City, Sporting, Malaga, Levante. Poi Al-Jazira e Espanyol. Nel 2017 si registra il definitivo salto di qualità. Deludenti le ultime stagioni con Inter, Genoa e Abha.

Simone Zaza non ha bisogno di presentazioni. E’ un attaccante italiano classe 1991. Si tratta di un centravanti forte nel gioco aereo e dotato di un tiro potente. Il suo punto di forza è anche il sacrificio per la squadra. La carriera non decolla nelle prime esperienze con le maglie di Atalanta, Sampdoria e Juve Stabia. La prima vera stagione è al Viareggio, ma si mette in mostra soprattutto all’Ascoli. Nel 2013 passa al Sassuolo e la carriera svolta. Passa addirittura alla Juventus e l’avventura è dai due volti. Infine West Ham, Valencia e Torino.

Emergenza in attacco: Caicedo o Zaza!

Proprio Caicedo e Zaza sono in corsa per il ruolo di centravanti dell’Almeria. Il club spagnolo, infatti, è alla ricerca di uno svincolato dopo il gravissimo infortunio di Luis Suarez. Gli esami hanno evidenziato la frattura del perone e il colombiano dovrà rimanere lontano dal campo per un periodo tra i 3 e i 4 mesi.

Caicedo e Zaza hanno già esperienza nel campionato spagnolo ed una decisione è attesa a stretto giro di posta. L’Almeria occupa l’ultimo posto in classifica, ma il campionato è ancora lungo ed è pienamente in corsa per l’obiettivo salvezza. In 8 partite ha conquistato appena 3 punti, frutto di 3 pareggi e 5 sconfitte e deve ancora assaporare la gioia con la prima vittoria. Uno tra Zaza e Caicedo è destinato a risolvere il problema del gol.