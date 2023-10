Esonero Garcia, c’è il via libera dal contratto? Spunta la clausola pro Napoli

CalcioWeb

Lazio, Real e Fiorentina. Se tre indizi fanno una prova, il Napoli ha rimediato 3 ko interni ravvicinati complicando il proprio cammino tanto in Serie A quanto in Europa. Dopo aver patito il confronto ‘di cuore’ con il rimpianto Luciano Spalletti volato in Nazionale, Rudi Garcia deve tenere duro mentre infuriano le sferzanti polemiche sui risultati: 14 punti in 8 giornate, 7 in meno del Milan capolista, il Napoli non partiva così male dal 2016.

A pagare potrebbe essere proprio Garcia, mai accettato fino in fondo dalla piazza e forse anche da qualche giocatore, viste le reazioni polemiche dopo i cambi a partita in corso di qualche big. Il Napoli riflette sul da farsi.

La clausola nel contratto

Nel contratto firmato dall’allenatore francese con il Napoli è presente un dettaglio interessante che potrebbe orientare la scelta dei partenopei. Nell’accordo c’è una clausola a favore del Napoli che, in caso di separazione, dovrebbe garantire all’allenatore circa 2.8 milioni di stipendio fino al 30 giugno 2024. Dunque, se il Napoli decidesse di esonerare Garcia dovrebbe pagarlo solo fino a fine stagione e non per la durata dei 3 anni previsti dal contratto. Un peso economico minore su una scelta già gravata da diverse incognite.