Chi è la fonte di Corona sulle scommesse? Santon risponde alle ultime voci

E’ sempre più alta l’attesa per le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona sul caso scommesse, in diretta su Rai3 subito dopo la partita della Nazionale italiana contro l’Inghilterra. I calciatori coinvolti sono al momento quattro: Nicolò Fagioli della Juventus, Nicolò Zaniolo dell’Aston Villa, Sandro Tonali del Newcastle e Nicola Zalewski della Roma.

Il calciatore della Juventus avrebbe confermato le scommesse sul calcio ed è in arrivo un patteggiamemento di circa 7-8 mesi. Zaniolo, invece, continua a rispedire al mittente tutte le accuse sulle scommesse di calcio, così come l’esterno della Roma.

Chi è la fonte di Fabrizio Corona?

“Faremo altri nomi e sveleremo la nostra fonte di notizie: è lo zio di un ex calciatore dell’Inter di Mourinho, amico intimo di Mario Balotelli. Lo zio racconta che suo nipote si era trasferito a Roma e poi ha aperto una bisca. Ci sono anche dei presidenti coinvolti”, le parole di Fabrizio Corona.

In molti hanno pensato a Davide Santon, ex calciatore dell’Inter e in passato amico di Mario Balotelli. Proprio l’ex Roma ha deciso di uscire allo scoperto in un’intervista a ‘Repubblica’. “Mio zio non è l’informatore di Corona. Ha un allevamento di vongole. Non so nulla di queste scommesse. È una cosa che mi fa schifo”.

“Amico di Balotelli? Non sono io. Supermario non lo sento più, cambia numero ogni due settimane”.