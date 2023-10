Caso scommesse, novità clamorosa su Zalewski: la fonte cambia versione?

CalcioWeb

Colpo di scena? Il punto interrogativo è d’obbligo in una situazione che in continua evoluzione. Il caso scommesse, che ormai da diversi giorni ha travolto il calcio italiano nella pausa per le nazionali, rischia di perdere uno dei 4 nomi fin qui annunciati da Fabrizio Corona. Mentre Fagioli si è autodenunciato, Tonali è pronto a farlo e Zaniolo nega scommesse sul calcio, Nicola Zalewski, l’ultimo dei nomi venuti alla luce, sembrava pronto a querelare.

L’esterno italo-polacco della Roma non ha ricevuto alcun avviso di garanzia, non risulta fra gli indagati e attualmente sembrerebbe estraneo alla vicenda. Accuse di Corona a parte. Versione che però potrebbe cambiare.

La fonte ritratta?

Ai microfoni del “Cerbero Podcast”, la presunta fonte di Fabrizio Corona ha ritrattato le proprie dichiarazioni: “l’informazione è fasulla, non ho nessuna prova, parlo completamente a vanvera. Cosa speravo? Mi aveva detto che ci saremmo visti a Roma e avremmo parlato del compenso, 20.000 euro per un’informazione senza arte né parte. Ho accettato perché in difficoltà economica. Ma ho capito che è immorale“.

La versione di Fabrizio Corona

Intervenuto ai microfoni del programma radio “La Zanzara”, Fabrizio Corona ha dichiarato: “Zalewski smentisce, il protagonista dell’audio ha smentito, peccato che sia vero, si è solo spaventato. Martedì sera porterò le prove nella trasmissione di Nunzia De Girolamo dopo la partita dell’Italia“.