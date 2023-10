Inter, la Curva Nord risponde a Lukaku: “vieni al Meazza, ti aspettiamo” | FOTO

CalcioWeb

Si avvicina il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro. La sfida di Serie A tra Inter e Roma, in programma il 29 ottobre alle 18:00, si preannuncia caldissima anche per l’accoglienza al belga. La vicenda è chiara da tempo, i tifosi nerazzurri sono delusi per il comportamento estivo dell’attaccante durante la sessione di calciomercato. L’accusa al calciatore è quella di aver tradito l’Inter per trasferirsi alla Juventus in uno scambio con Vlahovic (la trattativa poi non è andata in porto).

Proprio per la gara contro la Roma i tifosi dell’Inter hanno organizzato una contestazione con 50mila fischietti per confermare tutta la delusione nei confronti del grande ex. “Le opportunità da gol mancate in finale di Champions? I primi giorni mi sentivo un po’ a disagio, ma la mia mente era spenta per quello che era successo nei giorni precedenti. Ne parlerò più avanti”, le ultime parole del belga che hanno scatenato una nuova reazione dei tifosi dell’Inter.

“Romelu Lukaku … non ci interessa quello che hai da dire, non ci interessano le tue giustificazioni, non vogliamo minimamente sentire la tua voce! Se hai le palle (dubito) vieni al Meazza. Milano ti aspetta”, è una Storia rispostata dalla pagina Instagram della Curva Nord dell’Inter.