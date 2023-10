Maignan-Zangrillo, alta tensione: il botta e risposta dopo Genoa-Milan | FOTO

CalcioWeb

La giornata del campionato di Serie A ha regalato il blitz del Milan sul campo del Genoa, la sfida si è conclusa sul punteggio di 0-1 con un gol nel finale di Pulisic. La gara ha fatto discutere anche per l’uscita pericolosa del portiere Maignan, sanzionata con il cartellino rosso.

L’episodio ha scatenato la furia di Alberto Zangrillo, presidente del Genoa. “La sua uscita? Da medico la definisco assassina, ma fa niente. Va bene così. Il mondo del calcio è sempre più iniquo. La fanno da padrone sempre gli stessi. Vediamo quante giornate gli daranno”, le parole del post-partita.

Immediata è arrivata la risposta del portiere rossonero: “Zangrillo! Le parole hanno un significato. Quello che è successo ieri è stato un atto d’azzardo, forse un atto d’azzardo deplorevole, ma in nessun caso un ‘assassinio’. Ti auguro il meglio per il futuro e spero che tu non debba mai sperimentare ciò di cui mi hai accusato”.