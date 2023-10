Messi, le indiscrezioni: addio agli USA nel 2025, già decisa l’ultima squadra della carriera

CalcioWeb

Leo Messi si è presentato con il botto nella nuova esperienza in MLS e l’impatto è stato devastante. L’argentino è fermo a causa di un infortunio muscolare e l‘Inter Miami continua ad incontrare difficoltà, come conferma la netta sconfitta dell’ultima giornata contro i Chicago Fire con il punteggio di 4-1. La vittoria manca addirittura da quattro giornate (4-0 contro il Toronto), proprio nell’ultima apparizione della ‘Pulce’ prima dell’infortunio.

La carriera di Leo Messi non ha bisogno di presentazioni. E’ considerato il calciatore più forte di tutti i tempi, in bella compagnia di Diego Armando Maradona e Pelé. A livello individuale si è aggiudicato sette volte il Pallone d’oro ed è stato protagonista in tutte le squadre: dalle giovanili del Newell’s Old Boys, al Barcellona, al Psg e adesso all’Inter Miami.

Il futuro di Leo Messi

Secondo le indiscrezioni provenienti dall’Argentina il futuro di Leo Messi è già definito. L’intenzione del calciatore argentino è quella di continuare il MLS fino al 2025, sempre con la maglia dell’Inter Miami. Poi l’ultima esperienza della carriera a casa, in Argentina.

Come riporta un quotidiano argentino Messi non avrebbe intenzione di rinnovare il contratto con l’Inter Miami, in scadenza tra due anni. La volontà dell’ex Barcellona sarebbe quella di ritirarsi in Argentina, dove la sua gloriosa carriera ha avuto inizio: al Newell’s Old Boys.