L’Inter Miami senza Messi è una squadra normalissima: sconfitta alla Us Open Cup

CalcioWeb

L’Inter Miami senza Lionel Messi (e Jordi Alba) è una squadra normalissima. Sconfitta con il punteggio di 2-1 contro lo Houston Dynamo in finale di Us Open Cup in casa a Fort Lauderdale, in Florida. Si tratta della più antica competizione di calcio degli Stati Uniti, è stata creata nel 1914 ed è aperta a club professionisti e dilettanti.

L’Inter Miami ha pagato i due gol subiti nel primo tempo: un tiro da fuori di Griffin Dorsey al 24′ e un rigore trasformato da Amine Bassi al 33′. Ad assistere alla partita David Beckham, Zinedine Zidane e James Harden: il campione Nba ha giocato per nove anni con gli Houston Rockets.

Messi non ha preso parte al match a causa di un infortuno muscolare. Il campione del mondo argentino ha giocato solo 37 minuti contro il Toronto lo scorso 20 settembre. In campionato, l’Inter Miami è 14° e penultimo della Est Conference con cinque partite ancora da disputare ed è a cinque punti dal primo posto utile per partecipare ai play-off.