Milan, a gennaio si profila un grande ritorno in attacco: la notizia di calciomercato

Il Milan è reduce dalla sconfitta casalinga nella 9ª giornata del campionato di Serie A contro la Juventus e la corsa scudetto rischia di complicarsi. La sfida di San Siro è stata nel complesso equilibrata ed è stata decisa da un’individualità di Locatelli nel secondo tempo. Due occasioni nel primo tempo, una per Giroud e una per Kean, al 40′ anche l’espulsione di Thiaw per un fallo da ultimo uomo sull’attaccante Kean.

Nella ripresa è il centrocampista bianconero ed ex Milan a decidere il risultato con un tiro dalla distanza. La sconfitta rischia di portare conseguenze in casa rossonera, soprattutto dal punto di vista mentale, e già dalle prossime partite non potrà permettersi altri passi falsi. Il calendario è da brividi: Psg in Champions League, Napoli e Udinese in campionato, poi ancora i francesi in Champions League.

Calciomercato Milan, il ritorno in attacco

Il reparto avanzato del Milan è molto importante e un lusso per la categoria. Calciatori del calibro di Leao, Giroud, Pulisic non hanno bisogno di prensentazioni mentre la delusione di questa prima parte di stagione è Chukwueze. Per questo motivo i rossoneri iniziano a studiare le strategie per gennaio e si profila un ritorno a sorpresa.

Secondo voci provenienti dalla Spagna, l’attaccante Brahim Diaz avrebbe chiesto di tornare al Milan. Lo spagnolo non è un calciatore insostituibile al Real Madrid e iniziano a circolare voci di un primo malumore per il poco spazio concesso. L’esperienza del 24enne al Milan è stata di ottimo livello e in particolar modo l’ultima stagione ha confermato il salto di qualità.

La carriera dell’attaccante è decollata grazie al Milan e adesso al Real Madrid rischia un altro passo indietro, in una squadra formata da tantissimi fuoriclasse. Secondo le notizie dalla Spagna il Milan potrebbe chiedere il calciatore in prestito per la seconda parte della stagione e provare ad inserire un riscatto leggermente più basso.