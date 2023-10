Roma, Zalewski risponde alle accuse con un gol pazzesco | VIDEO

CalcioWeb

In attesa delle rivelazioni di Fabrizio Corona sul caso scommesse, si sono disputate partite molto importanti. Il calciatore della Roma Nicola Zalewski è finito nel mirino dello scandalo ed è stato tirato in ballo dall’ex ‘Re dei Paparazzi’. L’esterno giallorosso continua a negare ogni responsabilità nella vicenda.

Nel frattempo il calciatore è sceso in campo nel match tra Polonia e Estonia Under 21, valido per le qualificazioni ai prossimi Europei. La sfida si è conclusa sul risultato di 5-0 e la partita non è stata mai in discussione.

Un grande protagonista è stato proprio il calciatore della Roma, autore del gol del raddoppio: l’esterno è stato in grado di ‘bruciare’ in velocità due avversari e superare il portiere con un tocco preciso.