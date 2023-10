Sampdoria, Pirlo ha le ore contate: esonero e nome del sostituto

CalcioWeb

Sembra inevitabile il duro provvedimento nei confronti di Andrea Pirlo. La Sampdoria è sempre più in crisi e il penultimo posto in classifica è pesantissimo, sotto l’aspetto dell’entusiasmo e del distacco dalle prime posizioni. La sfida dell’8ª giornata del campionato di Serie B contro il Catanzaro si è conclusa sul risultato di 1-2.

I blucerchiati passano in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Borini. La reazione del Catanzaro è strepitosa e in 9 minuti ribalta la situazione: prima il pareggio al 36′ con Vandeputte, al 45′ è Brignola a siglare il definitivo 1-2.

La posizione di Pirlo

La posizione di Andrea Pirlo è appesa ad un filo. La squadra si trova al penultimo posto in classifica e la vetta è già lontanissima. Anche la qualificazione ai playoff rischia di complicarsi. In 8 giornate la squadra ha collezionato appena 5 punti (i punti in classifica per la penalizzazione sono 3), frutto una vittoria, due pareggi e addirittura 5 sconfitte.

Secondo le ultime notizie l’esonero di Pirlo potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Il nome in pole per il sostituto è quello di Filippo Inzaghi, reduce dalla bella esperienza sulla panchina della Reggina. In corsa anche Liverani, reduce dalle esperienze con Lecce, Parma e Cagliari. Sono ore caldissime in casa Sampdoria e i tifosi sono già furiosi.