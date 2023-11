Calciomercato, il Barcellona bussa in casa Atalanta: pronta una super offerta

CalcioWeb

L’inizio di stagione in casa Atalanta è stato positivo e la squadra è in corsa per la qualificazione in Europa. La compagine di Gasperini è reduce dal pareggio in trasferta sul campo dell’Udinese e la zona Champions League occupata dal Napoli è distante appena un punto. Al rientro in campo dopo le Nazionali proprio la super sfida Atalanta-Napoli con l’esordio in panchina di Walter Mazzarri.

Si avvicina anche il calciomercato invernale e la dirigenza inizia a muoversi in entrata ed uscita. Un calciatore destinato alla cessione è Ederson, calciatore brasiliano con ampi margini di miglioramento. E’ un centrocampista centrale bravo in entrambe le fasi del gioco e con ottime qualità dal punto di vista tecnico. Nel corso della carriera ha indossato le maglie di Cruzeiro, Corinthians, Fortaleza e Salernitana. Il salto di qualità si registra in granata, poi il passaggio all’Atalanta.

Il classe 1999 è finito nel mirino dei più importanti club in Europa. La squadra pronta ad assicurarsi le prestazioni del brasiliano è il Barcellona. Secondo voci provenienti della stampa spagnola i blaugrana avrebbero messo sul piatto circa 50 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centrocampista. L’offerta sembra irrinunciabile e un rilancio potrebbe risultare decisivo. Il calciomercato dell’Atalanta rischia di aprirsi con una cessione importante, poi gli eventuali acquisti.