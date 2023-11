Champions League, i pronostici della 4ª giornata: Benfica all’ultima spiaggia

CalcioWeb

Si torna a fare sul serio anche in Champions League. E’ pronta a prendere il via la 4ª giornata e la fase a gironi è entrata nella fase decisiva. Nelle prime partite promette spettacolo la sfida tra Dortmund e Newcastle, chiamate a sfruttare lo scontro tra Psg e Milan. Trasferta per il Barcellona contro lo Shakhtar, gara casalinga dell’Atletico Madrid con il Celtic. Match sulla carta agevole del Manchester City contro lo Young Boys. A chiudere Porto-Anversa, Lazio-Feyenoord e Stella Rossa-Lipsia.

Le gare di mercoledì regalano subito la sfida del Napoli contro l’Union Berlino. Il Benfica dovrà vedersela in trasferta contro il Real Sociedad, il Siviglia con l’Arsenal in una sfida che promette spettacolo. Gara davanti al pubblico amico per il Bayern Monaco contro il Galatasaray e del Real Madrid con il Braga. A chiudere Copenhagen-Manchester United, Psv-Lens e Salisburgo-Inter.

I pronostici di Champions League

Dortmund-Newcastle Goal : si preannuncia una partita apertissima tra due squadre pienamente in corsa per la qualificazione e attualmente alle spalle del Psg. Gli inglesi dovranno riscattare il ko casalingo contro i gialloneri ed un gol in trasferta non è da escludere.

Atletico Madrid-Celtic 1 : match sulla carta agevole per i Colchoneros. La squadra di Simeone dovrà riscattare il 2-2 in trasferta contro gli scozzesi e la vittoria degli spagnoli rappresenta una base per gli scommettitori.

Lazio-Feyenoord 1x: ultime chance di qualificazione per la squadra di Maurizio Sarri. L'avvio di stagione dei biancocelesti non è stato dei migliori e contro gli olandesi non potrà permettersi di perdere.

Milan-Psg x2 : la squadra di Stefano Pioli

: Napoli-Union Berlino 1: i tedeschi sono nel dramma e reduci addirittura da 12 sconfitte consecutive. Il Napoli è tornato ad ottimi livelli ed è nettamente favorito.

Real Sociedad-Benfica x2: una quota interessante è rappresentata dall'x2 del Benfica. I portoghesi, ancora fermi a 0 punti, sono in grado di muovere la classifica del girone contro gli spagnoli.

Arsenal-Siviglia Over: gli spagnoli si giocano le ultime chance di rientrare in corsa per la qualificazione. Sono i campioni dell'Europa League e almeno un gol in trasferta è alla portata.

Salisburgo-Inter 2: la squadra di Simone Inzaghi è una delle più in forma in circolazione e l'occasione di chiudere i conti è troppo ghiotta.

Le altre partite:

Shakhtar-Barcellona 2

Manchester City-Young Boys 1

Bayern Monaco-Galatasaray 1

Real Madrid-Braga 1