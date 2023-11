Consigli Fantacalcio, 13ª Giornata di Serie A: chi schierare e chi evitare ruolo per ruolo

CalcioWeb

Si avvicina l’inizio della 13ª giornata del campionato di Serie A e il turno preannuncia grande spettacolo per le zone alte e basse della classifica. Nel primo match in campo Salernitana e Lazio, poi la gara per le zone altissime tra Atalanta e Napoli con l’esordio di Walter Mazzarri. In serata Milan-Fiorentina.

Il lunch match della domenica regala lo scontro diretto per la salvezza tra Cagliari e Monza, poi tensione altissima in Empoli-Sassuolo e Frosinone-Genoa. La Roma di Mourinho chiamata alla vittoria contro l’Udinese, il posticipo regala il big match tra Juventus e Inter. Lunedì Verona-Lecce e Bologna-Torino. Ecco i Consigli di CalcioWeb.

Portieri

Chi schierare: fiducia in Rui Patricio nel match casalingo della Roma contro l’Udinese. Il rendimento della Lazio è stato altalenante ma l’estremo difensore Provedel rappresenta una garanzia, in campo contro la Salernitana. L’Empoli è in ripresa ma l’attacco è in difficoltà, spazio dunque a Consigli del Sassuolo.

Chi evitare: I tanti big match potrebbero portare malus: da Szczesny a Sommer, da Gollini a Maignan. Il consiglio è quello di affidarsi ai secondi portieri, ovviamente quando possibile.

Difensori

Chi schierare: Dragusin è in un ottimo momento e contro il Frosinone potrebbe confermarsi anche dal punto di vista realizzativo. Occhio anche a Ferrari del Sassuolo e Buongiorno potrebbe esaltarsi in Bologna-Torino dopo la bella prestazione in Nazionale.

Chi evitare: il Milan è in difficoltà e la partita contro la Fiorentina si preannuncia difficile: dubbi sulla coppia Thiaw-Tomori. Per lo stesso motivo da evitare Natan-Rrahmani del Napoli.

Centrocampisti

Chi schierare: Ferguson si è dimostrato un centrocampista pericoloso anche in zona realizzativa, contro il Torino potrebbe ripetersi. Calhanoglu potrebbe portare bonus contro la Juventus e anche Koopmeiners è un calciatore sempre molto pericoloso.

Chi evitare: il calciatore Rabiot non sta attraversando un momento entusiasmante e in Juve-Inter potrebbe trovare difficoltà. Qualche dubbio anche su Reijnders in Milan-Fiorentina e in Samardzic in Roma-Udinese.

Attaccanti

Chi schierare: abbastanza naturale affidarsi a Domenico Berardi in Empoli-Sassuolo. Il Milan punta tutto su Pulisic dopo gli ultimi infortuni in attacco. Fiducia in Ciro Immobile contro la Salernitana e nella coppia Lukaku-Dybala contro l’Udinese.

Chi evitare: Scamacca rischia di faticare contro il Napoli dopo la prestazione deludente in Nazionale. Lo juventino Kean è in forma ma la difesa dell’Inter è affidabile. Si preannunciano partite di sofferenza per Beltran e Success rispettivamente contro Milan e Roma.