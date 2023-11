Pronostici 13ª Giornata Serie A: incertezza e big match, sarà pioggia di gol?

CalcioWeb

Terminata la sosta per le Nazionali, ritorna il campionato di Serie A. La 13ª Giornata del campionato italiano inizierà sabato pomeriggio e si concluderà lunedì sera. Presenti diverse sfide equilibrate e interessanti, nonchè una grande classica del calcio italiano come Juventus-Inter. Ecco i pronostici della redazione di Calcioweb.

La 13ª Giornata di Serie A

Come detto, la giornata è piuttosto insidiosa per gli scommettitori. Tante le gare equilibrate in una giornata che potrebbe risentire di qualche ruggine legata alla sosta per le Nazionali e qualche distrazione per gli imminenti impegni europei di metà settimana.

La Salernitana è pronta per la prima vittoria? Forse non ancora. La Lazio non può perdere altro terreno dalla zona europea: X2. Il Napoli ritrova Mazzarri in panchina per una sfida piuttosto complicata contro l’Atalanta: GG ci sembra la scelta migliore viste le qualità offensive di entrambe le squadre.

Rischioso l’1 del Milan contro la Fiorentina, soprattutto per le assenze nel reparto offensivo dei rossoneri (Leao, Giroud, Okafor), ma la quota potrebbe essere interessante e il Diavolo è con le spalle al muro.

Domenica optiamo per un doppio GG a Cagliari-Monza e Frosinone-Genoa, due partite nelle quali le 4 squadre in campo non dovrebbero risparmiarsi, con in palio punti decisivi per la bassa classifica. Doppia chance per l’Empoli che in casa al Castellani deve costruire la sua salvezza e il Sassuolo ha un andamento altalenante in trasferta. Vittoria casalinga per la Roma contro l’Udinese. Under 3.5 in Juventus-Inter, immaginiamo una partita bloccata e che probabilmente verrà decisa da episodi.

Nei postici del lunedì GG tra Verona e Lecce, sulla scia degli altri scontri diretti fra le piccole. Pareggio (con eventuale doppia chance casalinga) fra Bologna e Torino.

Pronostici 13ª Giornata di Serie A

Salernitana-Lazio X2

Atalanta-Napoli GG

Milan-Fiorentina 1

Cagliari-Monza GG

Empoli-Sassuolo 1X

Frosinone-Genoa GG

Roma-Udinese 1

Juventus-Inter U 3.5

Verona-Lecce GG

Bologna-Torino X