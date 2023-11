Fiorentina, caos in tribuna: il figlio di Italiano scambiato per un tifoso bianconero

CalcioWeb

Il big match dell’11ª giornata del campionato di Serie A tra Fiorentina e Juventus si è concluso con il colpo della squadra di Massimiliano Allegri. I bianconeri volano sempre di più in classifica e sono al momento l’anti-Inter. Il protagonista a sorpresa è stato il centrocampista Fabio Miretti, autore del gol decisivo dopo pochi minuti.

La tensione in campo e sugli spalti è stata altissima. Prima del match è andata in scena la protesta della curva viola che ha deciso di non entrare allo stadio per il mancato rinvio della partita dopo l’alluvione che ha messo in ginocchio la Toscana. Al termine della partita si è registrato il momento di nervosismo di Dusan Vlahovic: il serbo non si è risparmiato contro i suoi ex tifosi.

Il gesto del figlio di Vincenzo Italiano

Attimi di tensione anche sulle tribune del Franchi. Secondo quanto riporta firenzeviola.it Christian, figlio di Vincenzo Italiano, insieme a sua madre e alla sorella, sono intervenuti in tribuna d’onore in seguito ad un battibecco tra tifosi fiorentini e due ragazzi juventini.

Christian e gli altri due membri della famiglia Italiano sono stati però scambiati per tifosi bianconeri: sono seguiti insulti e minacce.