Frederic Massara si rimette in gioco in Serie A: l’ex Milan pronto a firmare

CalcioWeb

Frederic Massara è un ex calciatore e allenatore, attualmente grande protagonista nel ruolo di dirigente. Nel corso della carriera da calciatore si è disimpegnato nel ruolo di attaccante e ha indossato tante maglie: Torino, Pavia, Pescara, Fidelis Andria, Palermo, Arezzo, Moncalieri, Tivoli, Francavilla e Montesilvano.

Nel 2006 ha intrapreso la breve carriera da allenatore sempre nel ruolo di vice al Benevento, al Pescara e al Martina. Dal 2008 inizia la carriera da dirigente e collabora il direttore sportivo Walter Sabatini, prima al Palermo e poi alla Roma. Nel 2011 ottiene la qualifica di direttore sportivo. Nel 2016 viene chiamato proprio dai giallorossi per ricoprire il ruolo di Sabatini, poi l’esperienza all’Inter come coordinatore dell’area tecnica.

Nel 2018 torna alla Roma nel ruolo di segretario generale. Dopo la risoluzione del contratto con il giallorossi passa al Milan per ricoprire il ruolo di direttore sportivo. E’ protagonista della vittoria dello scudetto dei rossoneri, a distanza di 11 anni dall’ultima volta. Il 7 giugno 2023 viene comunicata l’interruzione del rapporto. L’addio è arrivato in coppia con Paolo Maldini e le decisioni del club rossonero hanno scatenato qualche malumore nell’ambiente.

Frederic Massara pronto a rimettersi in gioco, la nuova squadra in Serie A

Secondo le ultime notizie Frederic Massara potrebbe rimettersi in gioco in un’altra squadra del campionato di Serie A: la Salernitana. Il presidente Danilo Iervolino avrebbe già contattato il dirigente e si sono gettate le basi per un accordo. Il club granata è alla ricerca di un direttore generale.

La Salernitana continua la fase di rivoluzione dopo il cambio in panchina e l’arrivo di Filippo Inzaghi. L’avvio di esperienza dell’ex allenatore della Reggina è stato nel complesso positivo e il pareggio contro il Cagliari ha permesso di muovere la classifica. In Coppa Italia è arrivata una bella vittoria nel match dei 16esimi di finale contro la Sampdoria. Adesso il club potrebbe affidarsi ad una certezza come Frederic Massara.