Inter, Bisseck non trova spazio: avviati i contatti per la cessione in Serie A

Yann Bisseck non ha trovato spazio nelle rotazioni difensive dell’Inter e la cessione in prestito a gennaio è inevitabile. Dopo il rendimento positivo nel pre-campionato, il calciatore tedesco non si è dimostrato un punto di riferimento nelle gerarchie dell’allenatore Simone Inzaghi.

Yann Aurel Ludger Bisseck è un difensore centrale classe 2000. Si tratta di un calciatore molto forte fisicamente, abile con entrambi i piedi e bravo nel gioco aereo. E’ un difensore centrale con capacità di giocare sia a destra che a sinistra. Nel corso della carriera si è disimpegnato anche a centrocampo. La prima esperienza da calciatore è stata al Colonia, poi i prestiti con Holstein Kiel, Roda e Vitória Guimarães B.

Il definitivo salto di qualità si registra con la maglia dell’Aarhus. Il 12 luglio 2023 passa a titolo definitivo all’Inter, che paga la clausola rescissoria da 7 milioni di euro. Non trova spazio in stagione ed è in trattativa per la cessione a gennaio.

Il prestito a gennaio di Yann Bisseck

Yann Bisseck è in trattativa per cambiare maglia già a gennaio. E’ in una fase avanzata l’operazione per il passaggio in prestito al Frosinone, una delle rivelazioni del campionato di Serie A. La squadra di Di Francesco è reduce dalla beffa contro il Cagliari ed è tornato in campo per preparare il fondamentale scontro salvezza contro l’Empoli.

La squadra occupa la 12ª posizione e il distacco dalla zona retrocessione è distante 5 punti. La dirigenza e l’allenatore sono in contatto per individuare i giusti tasselli per rinforzare la rosa nella seconda parte della stagione. Dopo gli affari con la Juventus (Barranechea, Soule e Kaio Jorge), il Frosinone potrebbe concretizzare un altro affare con una big del campionato di Serie A: Bisseck dell’Inter. Il calciatore avrebbe dato l’ok al trasferimento con la prospettiva di giocare sei mesi da titolare e dimostrare tutto il valore per il ritorno in nerazzurro.