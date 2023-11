Lazio, la decisione sul tecnico Sarri dopo la debacle di Salerno

CalcioWeb

La 13ª giornata del campionato di Serie A ha confermato la crisi della Lazio. La squadra di Maurizio Sarri è stata sconfitta dalla Salernitana, l’ultima in classifica e ancora ferma a zero nella casella delle vittorie. Il rendimento dei biancocelesti non è stato all’altezza: attualmente occupa l’11ª posizione e in 13 giornate ha conquistato appena 17 punti frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte.

La squadra si è rinnovata in estate e i nuovi innesti continuano a deludere, in più la cessione di Milinkovic-Savic non è stata rimpiazzata. L’allenatore Maurizio Sarri si è messo in discussione ma non è sicuramente il problema principale della squadra. L’ex Juventus è uno dei migliori nel suo ruolo e il calo dopo l’ultima strepitosa stagione era da mettere in conto.

E’ andato in scena un confronto tra Sarri e la squadra per analizzare il momento difficile. Non si sono incontrati, invece, Sarri e Lotito. La posizione dell’allenatore non è al momento a rischio ma nel prossimo match contro il Cagliari dovrà tornare alla vittoria.