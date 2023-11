Manchester United, preoccupazione per Onana: il portiere esce per infortunio

CalcioWeb

Il rendimento del Manchester United non è stato di certo entusiasmante nella prima parte di stagione e il club inglese dovrà cambiare passo per recuperare posizioni in classifica. L’impatto del portiere Onana, ex Inter, è stato dai due volti: l’estremo difensore è stato autore di gravi errori, poi anche interventi decisivi.

Il portiere è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico nel match contro le Mauritius, in una sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. La gara si è conclusa sul risultato di 3-0 a favore del Camerun. La nota stonata riguarda l’infortunio di Onana, in ansia in attesa dei risultati degli ultimi accertamenti.