Milan-Pioli, addio a fine stagione: due nomi per il sostituto in panchina

E’ destinata ad interrompersi a giugno l’esperienza di Stefano Pioli sulla panchina del Milan. L’ex Fiorentina, grande protagonista della vittoria dell’ultimo scudetto dei rossoneri, non ha più la fiducia della dirigenza e l’addio al termine della stagione è inevitabile. Il motivo principale è ovviamente quello di classifica: la squadra occupa la terza posizione e il distacco dal primo posto è di 6 punti.

In Champions League la qualificazione è appesa ad un filo dopo il ko casalingo contro il Borussia Dortmund: il Milan avrà bisogno del successo contro il Newcastle e della contemporanea vittoria del Borussia Dortmund contro il Psg. A preoccupare è anche il gioco della squadra sempre più affidato alle individualità dei singoli, in particolar modo sulle giocate di Leao. Il rendimento di Theo Hernandez è sempre più deludente ed i centrocampisti non riescono a fare la differenza. Nel mirino anche lo staff per i troppi infortuni. Sono due i nomi valutati per la prossima stagione.

Thiago Motta

Il Milan continua a seguire con grande interesse Thiago Motta, protagonista di un rendimento importante al Bologna e un punto di riferimento in Serie A. Il punto più alto della carriera è stato raggiunto in rossoblu ma anche durante le esperienze con Genoa e Spezia aveva dimostrato grandissime qualità tecniche e motivazionali. Il suo modulo preferito è il 4-2-3-1 e potrebbe sfruttare al meglio le caratteristiche dei calciatori del Milan, soprattutto gli esterni.

Raffaele Palladino

Un altro nome valutato con grande attenzione è quello di Raffaele Palladino, la vera rivelazione del campionato di Serie A. L’arrivo in panchina al Monza ha permesso alla squadra di cambiare passo e raggiungere una salvezza tranquilla. Anche l’inizio della nuova stagione è stato positivo e il sogno è quello di avvicinarsi alla zona Europa. Sembra pronto al definitivo salto di qualità ed è un pupillo dei rossoneri. Il suo modulo preferito è il 3-4-2-1.