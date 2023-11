Napoli, perché Tudor è l’allenatore giusto: l’11 e la variante in attacco | FOTO

CalcioWeb

Ormai non ci sono più dubbi: il Napoli ha deciso di esonerare l’allenatore Rudi Garcia dopo la clamorosa debacle nel match della 12ª giornata del campionato di Serie A. La sconfitta del ‘Maradona’ contro l’Empoli con il risultato di 0-1 è destinata a portare gravissime conseguenze anche sul fronte della guida tecnica.

Nella giornata di oggi è andata in scena una riunione tra i dirigenti e il presidente De Laurentiis con l’intenzione di studiare le prossime mosse e individuare il sostituto all’altezza. Il francese non ha più la fiducia di dirigenti, calciatori e tifosi ed è partito in direzione Francia per raggiungere la famiglia. Proprio nelle ultime ore il presidente De Laurentiis ha incontrato Igor Tudor, ex Hellas Verona e Marsiglia. Una decisione definitiva non è ancora arrivata.

Tudor è la scelta giusta

Sono tre gli allenatori in corsa per prendere il posto di Rudi Garcia: il favorito Tudor, poi Fabio Cannavaro e Walter Mazzarri. Il croato è un allenatore emergente ed è reduce da stagioni interessanti sulle panchine di Hellas Verona e Marsiglia. In più conosce il calcio italiano ed è in grado di adattarsi ai calciatori a disposizione.

Ex difensore, nel corso della carriera da calciatore ha indossato le maglie di Hajduk Spalato, Trogir, Juventus, Siena e ancora Hajduk Spalato. Nel 2010 ha intrapreso la carriera dalla allenatore prima da assistente e poi da tecnico dell’Under 17 dell’Hajduk. Poi in serie vice della Croazia, prima squadra Hajduk Spalato, PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, ancora Hajduk Spalato, vice alla Juventus, Verona e Marsiglia.

Il tecnico croato predilige il 3-4-2-1 e il pressing alto, ma durante la carriera ha messo in mostra anche il 4-2-3-1. Considerando le caratteristiche dei calciatori potrebbe essere proprio questo il modulo da utilizzare al Napoli. Confermata la linea difensiva, poi spazio al centrocampo a due e l’inserimento di un attaccante in più per regalare maggiori soluzioni offensive.