Perché Immobile non è stato convocato in Nazionale? La telefonata con Spalletti

CalcioWeb

Il Ct Luciano Spalletti ha ufficializzato l’elenco dei convocati per le prossime partite fondamentali contro Macedonia e Ucraina, valide per la qualificazione al prossimo Europeo. Nella lista dei convocati non figura il nome di Ciro Immobile, bomber della Lazio e uno dei calciatori più importanti del campionato di Serie A.

Secondo quanto riporta ‘Il Corriere dello Sport’ l’ex allenatore del Napoli ha chiamato l’attaccante biancoceleste prima delle convocazioni. E’ stato un gesto per comunicare e spiegare le proprie scelte direttamente al centravanti della Lazio. Non lo vede in forma e viene da un periodo delicato e in questo momento gli azzurri non possono permettersi rischi.

Il motivo della mancata convocazione è tecnico e fisico. Il Ct Spalletti ritiene che Scamacca, Kean e Raspadori ora siano superiori all’attaccante della Lazio e più affidabili in vista del doppio impegno. A completare il reparto anche Berardi, Chiesa, El Shaarawy, Politano a Zaniolo.