Roma, Mourinho è una furia dopo il ko: tutti bocciati (tranne uno)

José Mourinho non ha gradito la sconfitta della Roma nel match di Europa League della 4ª giornata contro lo Slavia Praga. La gara si è conclusa sul risultato di 2-0 e la prestazione dei giallorossi non è stata considerata all’altezza. Lo Special One si è infuriato nel post partita e non ha risparmiato le critiche alla squadra.

“Non ha funzionato niente. E’ mancato tutto ed è un risultato meritatissimo in positivo per loro e meritatissimo in negativo per noi. La decisione di non far parlare i giocatori tolto Belotti è mia, nessuno deve parlare anche perché non c’è molto da dire oltre a quello che dirò io. Ho parlato con i ragazzi nello spogliatoio, cosa ci siamo detti resta tra noi. Voglio solo essere onesto con i giocatori dello Slavia che hanno meritato di vincere. Le assenze? Abbiamo giocato così male che non voglio scuse. Una gara orribile”.

Sui calciatori da salvare: “pochissimi… issimi… issimi hanno avuto oggi l’atteggiamento corretto e professionale che io esigo. Non ho visto l’approccio che si deve avere in una partita seria e con obiettivi. Il migliore in campo è stato un ragazzino di 20 anni che due anni fa non era in prima squadra. Solo lui ha messo testa e gamba, l’unico che non meritava di perdere era Bove”.