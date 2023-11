Un tifoso del Napoli prende in giro Bonucci: la reazione del difensore | VIDEO

CalcioWeb

Si avvicina Napoli-Union Berlino, una partita importantissima per la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League. La squadra di Rudi Garcia è stata protagonista di una bella vittoria in trasferta contro la Salernitana ed è tornata pienamente in corsa per lo scudetto. Discorso opposto per l’Union Berlino, in crisi nerissima e reduce da una serie impressionante di sconfitte.

L’invasione a Napoli dei tifosi dell’Union Berlino ha portato momenti di grandissima tensione. Sono andati in scena scontri tra tifosi tedeschi e polizia e 11 supporter sono stati arrestati.

Leonardo Bonucci, ex calciatore della Juventus, è arrivato a Napoli e l’accoglienza dei tifosi azzurri è stata ‘calda’. In particolar modo è diventato virale il video di una frase sulla Juventus: “Bonucci dalla Juventus alla Longobarda sei finito, che brutta fine che hai fatto”. Il calciatore si è girato e ha sorriso alla battuta del tifoso.