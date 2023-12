Cagliari-Empoli: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La 18ª giornata del campionato di Serie A regala uno scontro salvezza molto importante per le zone basse della classifica: Cagliari-Empoli. La squadra di Ranieri è reduce da due sconfitte consecutive e non potrà permettersi un altro passo falso. L’ultima partita contro l’Hellas Verona è stata condizionata dall’espulsione di Makoumbou. Di fronte la compagine di Andreazzoli, a serio rischio retrocessione.

Cagliari-Empoli: probabili formazioni

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Jankto; Viola; Luvumbo, Lapadula.

Squalificati: Makoumbou | Indisponibili: Capradossi, Rog, Shomurodov

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi, Cancellieri, Cambiaghi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bereszynski, Pezzella

Cagliari-Empoli: l’orario

La partita fra Cagliari e Empoli, valida per la 18ª Giornata di Serie A, andrà in scena sabato 30 dicembre, alle ore 15:00, presso la Unipol Domus.

Cagliari-Empoli: il pronostico

Sfida salvezza tra Cagliari ed Empoli con in palio punti pesanti fra due delle ultime 3 squadre del campionato. Un pareggio serve a poco a entrambe, vincere vorrebbe dire ottenere 3 contro una diretta concorrente per iniziare il 2024 con maggior fiducia. Servono i gol e il Cagliari ne segna 16 in 18 gare, ma 11 dei quali arrivano nelle 8 casalinghe: per questo MG 1-3 Casa.

Cagliari-Empoli: la diretta tv

Cagliari-Empoli sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).