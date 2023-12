Serie B, gli squalificati: 11 calciatori saltano il prossimo turno

CalcioWeb

Il giudice sportivo di Serie B ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 17ª giornata. Sorprese nelle zone altissime della classifica con le sconfitte di Cremonese, Catanzaro e Venezia. Solo un pareggio per il Parma a Cosenza.

Vince la Sampdoria sul campo della Reggiana, tre punti anche per Brescia, Ternana e Spezia. Pareggio in Modena-Cittadella.

Gli squalificati in Serie B

Il Giudice Sportivo cons. Ines Pisano, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Moreno Frigerio, nel corso della riunione del 19 dicembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. REGGIANA a titolo di responsabilità diretta per il comportamento tenuto al termine della gara dal proprio Presidente.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. LECCO per avere suoi sostenitori, al 23° del primo tempo, accesso numerosi fumogeni che costringevano l’Arbitro ad interrompere la gara per circa cinque minuti; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. ASCOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi, un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BRESCIA per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. COMO per non avere, i propri sostenitori, rispettato il minuto di silenzio disposto dalla F.I.G.C.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. SUDTIROL per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato sul terreno di giuoco un fumogeno; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE

DE BOER Kees Cornelis (Ternana): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 44° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto un’espressione ingiuriosa dal Direttore di gara.

OLIVIERI Marco (Venezia): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara (Prima sanzione); per avere inoltre, al 47° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, rivolto espressioni ingiuriose agli Ufficiali di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HAINAUT Antoine (Parma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LA GUMINA Antonino (Sampdoria): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZURKOWSKI Szymon Piotr (Spezia): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BELLUSCI Giuseppe (Ascoli): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DAVI Simone (Sudtirol): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

DI TACCHIO Francesco (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ESPOSITO Salvatore (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

LUPERINI Gregorio (Ternana): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).

SALVI Alessandro (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA: AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.000,00 (QUARTA SANZIONE)

BRUNORI Matteo Luigi (Palermo): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quarta sanzione).

c) DIRIGENTI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GEMMI Roberto (Cosenza): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

NON ESPULSI

AMMENDA DI € 5.000,00

SALERNO Carmelo (Reggiana): per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara.

d) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

TROIANELLO Gennaro (Parma): per avere, al 33° del primo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.