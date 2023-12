Squalificati Serie A, il giudice sportivo: la decisione sull’attaccante Lukaku

CalcioWeb

Il giudice sportivo ha pubblicato l’elenco dei calciatori squalificati dopo la 15ª giornata del campionato di Serie A. Continua il momento entusiasmante di Inter e Juventus, in grado di vincere rispettivamente contro Udinese e Napoli. Si ferma il Milan, ko in trasferta contro l’Atalanta. Pareggio tra Roma e Fiorentina.

La Lazio non è andata oltre il pareggio contro il Verona, colpaccio del Bologna a Salerno. In zona salvezza vittoria del Cagliari contro il Sassuolo con un gol pazzesco di Pavoletti a tempo quasi scaduto. Pareggio in Frosinone-Torino e Empoli-Lecce. Ecco gli squalificati in Serie A.

Una giornata a Lukaku della Roma dopo l’espulsione nel match contro la Fiorentina.

Squalificati Serie A, il giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 dicembre 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. NAPOLI per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni seggiolini e tre bottigliette e numerosi bicchieri semi-pieni di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 7.000,00: alla Soc. JUVENTUS per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette e alcuni bicchieri di plastica nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, per avere inoltre intonato un coro insultante nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. ATALANTA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica e tre bicchieri di plastica semi-pieni e nel recinto un bengala; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. SALERNITANA per avere suoi sostenitori, al 44° del secondo tempo, lanciato alcuni oggetti di varia natura che finivano sul terreno di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. UDINESE a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato di circa quattro minuti l’inizio del secondo tempo.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, al 35° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, al 19° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un petardo; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.500,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

Ammenda di € 1.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 42° del secondo tempo, lanciato due bicchieri di plastica semi-pieni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

FAZIO Federico Julian (Salernitana): per avere, al 47° del secondo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara, una critica irrispettosa avvicinandosi al Quarto Ufficiale in modo scomposto.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CALABRIA Davide (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

DUDA Ondrej (Hellas Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

LUKAKU BOLINGOLI Romelu (Roma): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

TRESSOLDI NETTO Ruan (Sassuolo): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

ZALEWSKI Nicola (Roma): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

FONSECA FERREIRA Joao Diogo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

GONZALEZ CANELLAS Joan (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE)

LAURIENTE Armand Gaetan (Sassuolo): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

c) OPERATORI SANITARI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

MICHELASSI Simone (Fiorentina): per avere, al termine della gara, contestato platealmente l’operato degli Ufficiali di gara.

d) ALTRI TECNICI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

SIGOLO Massimiliano (Sassuolo): per avere, al termine della gara, contestato platealmente l’operato arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.