Verona-Salernitana: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

Una partita che vale una stagione. Verona e Salernitana si preparano a scendere in campo per lo scontro salvezza della 18ª giornata del campionato di Serie A in una sfida assolutamente da non fallire. L’Hellas è tornato pienamente in corsa dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Cagliari. La compagine di Filippo Inzaghi è reduce dalla reazione d’orgoglio contro il Milan.

Verona-Salernitana: probabili formazioni

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Hien, Magnani, Terracciano; Folorunsho, Hongla, Suslov; Ngonge, Djuric, Lazovic.

Squalificati: Duda | Indisponibili: Faraoni, Serdar

SALERNITANA (4-3-3): Costil; Mazzocchi, Fazio, Pirola, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Legowski; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna.

Squalificati: Fiorillo | Indisponibili: Dia, Ochoa

Verona-Salernitana: l’orario

La partita tra Verone e Salernitana, valevole per la 18ª Giornata di Serie A, è in programma sabato 30 dicembre, alle ore 18:00, presso lo stadio Bentegodi.

Verona-Salernitana: il pronostico

Delicato scontro salvezza. Il Verona viene da una vittoria che ha portato a 6 il numero dei punti raccolti nelle ultime 5 partite giocare: a quota 14, gli scaligeri sono a +1 sulla zona retrocessione. La Salernitana ha raccolto 4 punti negli ultimi 5 incontri disputati, è ultima con 9 punti, ma ha fermato il Milan nell’ultima gara casalinga. Attacchi non brillantissimi con 15 e 14 gol segnati, ma le difese fanno peggio con 36 e 23 gol subiti. Ci aspettiamo una gara aperta con il segno GG.

Verona-Salernitana: la diretta tv

Verona-Salernitana sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).