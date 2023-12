Balotelli? No Boteli! Chi è Winsley, il 17enne nel mirino della Juventus

CalcioWeb

La Juventus è attivissima sul fronte calciomercato con il chiaro obiettivo di rinforzare la squadra per la seconda metà di stagione. Il dirigente Giuntoli studia anche le mosse per il futuro e nelle ultime ore ha avviato una trattativa per un baby-talento considerato di grande prospettava e in grado di rappresentare il futuro del calcio: Winsley Boteli, attaccante svizzero.

Chi è Winsley Boteli

Winsley Boteli è un attaccante svizzero di origini congolesi classe 2006. E’ una classica prima punta, bravo ad attaccare la profondità e in grado di lavorare bene spalle alla porta. La prima esperienza della carriera è al Servette Under 17, poi il passaggio al Borussia Mönchengladbach, prima dall’Under 17 e poi all’Under 19. Si è dimostrato subito un calciatore di grandissima prospettiva con una media realizzativa impressionante: in 15 partite ha messo a segno 17 gol.

Il suo contratto scade a giugno 2025 ma il costo del cartellino è alla portata considerando la giovane età. A 17 anni ha già firmato il contratto con lo sponsor Puma e si candida ad un ruolo da protagonista anche fuori dal campo. A livello di nazionale, è stato convocato dalle selezioni giovanili della Svizzera e in 20 partite ha realizzato 10 gol, confermando la buona media realizzativa. Per caratteristiche viene accostato a Mario Balotelli e Moise Kean.

In passato è stato seguito da tanti club di Premier League e proprio Serie A, soprattutto dall’Everton e dall’Inter. La squadra più vicina ad assicurarsi le prestazioni del giovane talento è la Juventus. Il dirigente Giuntoli è alla ricerca di giovani talenti per il futuro e tantissimi calciatori sono finiti sul taccuino dell’ex Napoli. Lo svizzero Boteli potrebbe diventare bianconero a stretto giro di posta ma la trattativa non è completamente chiusa. Il Borussia, infatti, è determinato a trattenere il calciatore ma la trattativa si preannuncia in salita per la volontà del calciatore di confrontarsi ad alti livelli.