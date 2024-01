Calciomercato, ‘pazzo’ affare tra Juventus e Roma: in due cambiano maglia

CalcioWeb

Inizia con il botto la sessione invernale di calciomercato: Juventus e Roma hanno definito nelle ultime ore una doppia operazione. E’ fatta per il passaggio in giallorosso di Dean Huijsen con la formula del prestito oneroso con possibilità di recupere la cifra in caso di valorizzazione del calciatore. L’olandese partirà oggi per la Capitale per giocare già contro l’Atalanta. Percorso inverso per Luigi Cherubini, classe 2004 della Primavera giallorossa. L’affare è stato definito a titolo definitivo.

Chi è Dean Huijsen

Dean Huijsen è un calciatore olandese classe 2005. E’ un difensore centrale in grado di giocare a destra e a sinistra e capace di calciare con entrambi i piedi. Nato ad Amsterdam, si è trasferito in Spagna all’età di 5 anni e ha iniziato la carriera in ambito giovanile. Nel 2015 è passato al settore giovanile del Malaga, poi l’ingaggio dalla Juventus.

Dopo aver giocato con Under 17 e 19, è stato promesso nella squadra riserve della Juventus Next Gen. Poi il rinnovo del contratto e l’esordio in Serie A nel match contro il Milan. Il calciatore ha rappresentato l’Olanda in campo giovanile a livello internazionale fino all’Under 18.

Chi è Luigi Cherubini

Nato a Tivoli nel 2004, Luigi Cherubini è un esterno d’attacco in grado di giocare a destra e a sinistra, all’occorrenza anche da punta centrale. Il suo punto di forza è il tiro a giro ed è in grado di saltare l’uomo con discreta facilità. Cresciuto nel Guidonia, si è poi disimpegnato nelle Giovanili di Lazio e Roma. Ha vinto due scudetti, uno con l’Under 15 giallorossa e un altro con l’Under 17, poi il passaggio in Primavera. Il rendimento è stato subito di altissimo livello e il calciatore giallorosso si è messo in mostra con gol e assist. Il 26 ottobre ha fatto il suo esordio in prima squadra nel match di Europa League contro lo Slavia Praga.