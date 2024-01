Calciomercato, botti in Serie A: cessioni in prestito di Kean e Belotti

CalcioWeb

E’ appena iniziata una settimana molto importante anche sul fronte del calciomercato. I club del campionato di Serie A sono pronti a scatenarsi con il chiaro obiettivo di costruire squadre ancora più competitive per la seconda parte di stagione. Filippo Terracciano ha svolto oggi le visite mediche con il Milan e ha raggiunto il centro medico per l’idoneità sportiva, poi la firma del contratto con il club rossonero. Il classe 2003 arriva a titolo definitivo dal Verona per 4,5 milioni di euro. Si tratta del secondo movimento del club rossonero dopo il rientro dal prestito del difensore Gabbia.

Le altre trattative di calciomercato

Secondo rinforzo per il Frosinone, reduce dalla sconfitta casalinga contro il Monza. Dopo il franco-algerino Ghedjemis, è in arrivo il difensore centrale Kevin Bonifazi, in prestito secco dal Bologna. Il classe 1996 è un difensore forte fisicamente e con ottima esperienza in massima categoria.

Moise Kean, attaccante della Juventus, potrebbe concludere la stagione in un’altra squadra del campionato di Serie A. L’attacco bianconero è formato da calciatori molto importanti e anche i giovani sono sempre più al centro delle idee del tecnico Massimiliano Allegri. L’ex Psg è l’indiziato numero uno alla cessione in prestito con Fiorentina e Milan alla finestra.

Il Cagliari è alla ricerca di un attaccante per la corsa salvezza: il sogno è il ‘Gallo’ Belotti, in uscita dalla Roma dopo una prima parte deludente con i giallorossi. Si valuta l’operazione in prestito. L’alternativa si chiama Defrel del Sassuolo, nel mirino anche di club inglesi. L’Empoli ha ufficializzato l’arrivo in difesa di Saba Goglichidze, 19enne georgiano. Si tratta di un difensore centrale in grado di giocare a destra e a sinistra, all’occorrenza anche da terzino destro. Anche la Salernitana è alla ricerca di un difensore e il nome di Palomino dell’Atalanta è sempre più caldo. La squadra di Filippo Inzaghi è pienamente in corsa per la salvezza e le ultime due prestazioni sono state incoraggianti.

Nell’ambiente delle trattative continua a circolare una notizia a sorpresa: Francesco Caputo potrebbe lasciare l’Empoli e tornare in Serie B. Improbabile uno scambio con Brunori del Palermo, l’ipotesi più credibile è quella del Pisa, alla ricerca di un bomber per lo sprint playoff.