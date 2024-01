Fiorentina-Udinese: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Fiorentina e Udinese sono pronte ad affrontarsi nella 20ª giornata del campionato di Serie A in una sfida che non ha bisogno di presentazioni. Stagione eccezionale della squadra viola, in corsa per obiettivi importantissimi tra campionato, Conference League e Coppa Italia. La squadra di Vincenzo Italiano punta senza mezzi termini la qualificazione in Champions League. Di fronte una squadra chiamata ad evitare la retrocessione.

Fiorentina-Udinese: probabili formazioni

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Beltran.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Kouamé, Nico Gonzalez, Sottil

UDINESE (3-5-2): Okoye; Perez, Kristiansen, Ferreira; Ebosele, Payero, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra, Lucca.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bijol, Deulofeu, Ebosse, Semedo

Fiorentina-Udinese: l’orario

La partita tra Fiorentina e Udinese, valevole per la 20ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 14 gennaio, alle ore 18:00 allo stadio Franchi.

Fiorentina-Udinese: il pronostico

Nonostante il ko nell’ultimo turno di campionato, la Fiorentina viaggia a ritmo Champions. In casa sono 4 le vittorie consecutive e 19 i punti conquistati in 9 gare. Un bottino reso possibile grazie a 15 gol segnati. L’Udinese, non ospite al Franchi in questo turno, ha subito fin qui 30 reti. Coerente puntare sul Multi Gol 1-3 Casa.

Fiorentina-Udinese: la diretta tv

Fiorentina-Udinese sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).