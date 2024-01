Napoli, 60 milioni sul mercato: perché solo a gennaio?

CalcioWeb

Il Napoli si prepara a scendere in campo per la partita di Serie A contro il Torino con il chiaro obiettivo di riscattare le ultime deludenti prestazioni e una classifica sempre più preoccupante. La squadra di Walter Mazzarri occupa l’ottava posizione ed è addirittura fuori dalla zona Europa, il passo indietro è stato clamoroso ed i tifosi sono sempre più delusi per il rendimento della squadra.

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha in mente una mossa nel tentativo di rilanciare la squadra azzurra durante questa stagione, con un investimento di 60 milioni di euro sul mercato invernale. I dirigenti sono in contatto per chiudere le trattative con tre calciatori chiave in posizioni cruciali: un difensore, un centrocampista e un trequartista.

Napoli, i nomi sul calciomercato

Il difensore scelto per rinforzare la retroguardia azzurra è Radu Dragusin, un giovane talento rumeno che ha dimostrato il suo potenziale al campionato italiano con la maglia del Genoa. La difesa è stata una delle aree più critiche per il Napoli quest’anno, e l’arrivo di Dragusin dovrebbe fornire maggiore stabilità e solidità. Il 21enne è in grado di garantire un rendimento di altissimo livello in stagione ed è considerato uno dei migliori in prospettiva. Le parti sono in contatto per definire la formula del trasferimento con possibile inserimento anche di una contropartita.

Per il centrocampo sono in corso valutazioni per individuare un calciatore in grado di garantire quantità e qualità. Infine, il trequartista che dovrebbe rafforzare il reparto offensivo è Lazar Samardzic, un calciatore che ha impressionato con le sue prestazioni con la maglia dell’Udinese. Il 21enne dovrebbe portare creatività e visione di gioco al Napoli, contribuendo a migliorare la fase offensiva della squadra.

Per finanziare questi importanti acquisti, il Napoli ha incassato 25 milioni di euro dalla cessione di Elmas al Lipsia, ma il resto è pronto ad essere finanziato direttamente dal presidente Aurelio De Laurentiis che continua a dimostrare il suo impegno anche sul calciomercato e l’ambizione di raggiungere traguardi sempre più ambiziosi.

Napoli, perché solo a gennaio?

La decisione del Napoli di muoversi sul calciomercato è arrivata in netto ritardo e a stagione sicuramente compromessa per la corsa al titolo. La squadra di Mazzarri è distante dalla vetta della classifica, ma è ancora in corsa per la zona Champions League e i nuovi innesti dovrebbero rilanciare la squadra nella seconda metà di campionato. La mossa del numero uno azzurro può essere interpretata come un tentativo disperato di rimediare a una situazione delicata di classifica. I tifosi azzurri possono recriminare per aver gettato al vento la prima parte di stagione con il tricolore sul petto.