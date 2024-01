Napoli, Politano fra rinnovo e Arabia Saudita: maxi offerta, la situazione

CalcioWeb

Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro il Frosinone e l’ultimo passo falso in Serie A contro il Monza, Aurelio De Laurentiis ha annunciato che il Napoli opererà con decisione sul mercato di gennaio. Con Mazzocchi arrivato e Samardzic nel mirino (e non solo), il club partenopeo mira a rinforzarsi per la seconda metà di stagione.

Ma attenzione anche alle possibili uscite. Dopo Elmas, ceduto al Lipsia, un altro protagonista del reparto offensivo potrebbe dire addio. Matteo Politano è, infatti, tentato da una maxi offerta dall’Arabia Saudita.

Politano al bivio: rinnovo con il Napoli o Arabia Saudita?

La priorità di Politano è sempre stata quella di rinnovare con il Napoli, ma l’accordo non è stato ancora trovato nonostante il calciatore si sia dimostrato indispensabile in questa prima parte di stagione con all’attivo 6 gol e 5 assist. Se l’accordo non dovesse materializzarsi entro breve, il calciatore potrebbe cedere alle lusinghe dall’Arabia Saudita. L’Al-Shabab sarebbe pronto, infatti, a offrire 12 milioni al Napoli e 7 a stagione al calciatore per 3 anni.