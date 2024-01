Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

Il programma della 19ª giornata del campionato di Serie A regala una partita molto interessante. In particolar modo è alta l’attesa per la gara tra Sassuolo e Fiorentina con i viola chiamati a confermare l’ottimo momento di forma. La squadra di Vincenzo Italiano è reduce dalla vittoria contro il Torino e punta senza mezzi termini alla qualificazione in Champions League. I neroverdi sono in crisi e la zona retrocessione è distante appena due punti.

Sassuolo-Fiorentina: probabili formazioni

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Pedersen; Boloca, Matheus Henrique; Berardi, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Alvarez, Defrel, Obiang, Racic, Vina

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Brekalo, Bonaventura, Ikoné; Beltran.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Castrovilli, Dodò, Kouamé, Nico Gonzalez, Sottil

Sassuolo-Fiorentina: l’orario

Sassuolo-Fiorentina, partita valevole per la 19ª Giornata di Serie A, andrà in scena sabato 6 gennaio, alle ore 20:45, al Mapei Stadium.

Sassuolo-Fiorentina: il pronostico

Sassuolo pericolosamente in caduta libera. Solo 1 punto nelle ultime 5 gare, seconda peggior difesa del campionato e zona retrocessione distante appena 2 punti. I neroverdi ospitano una Fiorentina capace di vincere 5 delle ultime 4 gare, con un bottino di 33 punti complessivi che le vale il quarto posto e la temporanea zona Champions. Due squadre offensive che, per ragioni diverse, vogliono fare punti: almeno un gol a testa. Pronostico: GG.

Sassuolo-Fiorentina: la diretta tv

Sassuolo-Fiorentina sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).