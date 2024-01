Verona-Empoli: probabili formazioni, orario, pronostico e diretta tv

CalcioWeb

La 20ª giornata del campionato di Serie A regala uno scontro importantissimo per evitare la retrocessione: Verona-Empoli. La squadra di Baroni è reduce da due sconfitte consecutive e la delusione per il ko immeritato contro l’Inter è ancora altissima. La compagine di Andreazzoli non vince da otto giornate e la situazione di classifica è preoccupante: attualmente occupa la penultima posizione e il distacco dalla salvezza diretta è di due punti.

Verona-Empoli: probabili formazioni

VERONA (4-3-3): Montipò; Tchatchoua, Coppola, Magnani, Doig; Folorunsho, Duda, Suslov; Ngonge, Djuric, Mboula.

Squalificati: Lazovic | Indisponibili: Dawidowicz, Saponara

EMPOLI (4-3-1-2): Caprile; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Bastoni, Ebuehi, Kovalenko, Pezzella

Verona-Empoli: l’orario

La partita fra Verona e Empoli, valevole per la 20ª Giornata di Serie A, andrà in scena sabato 13 gennaio, alle ore 18:00, presso lo stadio Bentegodi.

Verona-Empoli: il pronostico

Sfida salvezza con importanti punti in palio. Due squadre separate da appena un punto in classifica (14 e 13) e dall’andamento alquanto simile. In ottica risultato fisso, la paura di perdere contro una diretta concorrente potrebbe giocare un brutto scherzo. Preferiamo dunque un più comodo Multi Gol 1-3 Casa: l’attacco del Verona segna 1 gol a partita in casa, la difesa dell’Empoli è la seconda peggiore del campionato con 33 reti subite.

Verona-Empoli: la diretta tv

Verona-Empoli sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).