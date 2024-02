Atalanta-Lazio: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

E’ il primo dei big match della 23ª giornata del campionato di Serie A: stiamo parlando di Atalanta-Lazio, gara importante per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Gasperini occupa la quarta posizione e nelle ultime quattro partite ha conquistato la bellezza di 10 punti. Anche la compagine di Maurizio Sarri è in grande ripresa e si è rilanciata per le zone altissime della classifica.

Le probabili formazioni di Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, De Ketelaere.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Hien, Koopmeiners, Lookman

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen.

Squalificati: Cataldi | Indisponibili: Patric, Zaccagni

Il pronostico di Atalanta-Lazio

Il primo, in ordine cronologico, dei due big match della 23ª Giornata. Atalanta e Lazio sono due squadre in forma, divise da appena 2 punti, entrambe con l’obiettivo di puntare a un piazzamento fra le prime 4. Una sfida interessante fra due squadre che, a dispetto delle rinomate qualità offensive, si sono dimostrate anche abbastanza solide in stagione subendo meno di un gol a partita. Scegliamo un Multi Gol 1-3 Casa dando fiducia all’attacco dell’Atalanta.

L’orario di Atalanta-Lazio

La partita tra Atalanta e Lazio è in programma domenica 4 febbraio, alle ore 18:00, presso lo Gewiss Stadium di Bergamo.

La diretta tv di Atalanta-Lazio

Atalanta-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).