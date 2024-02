Cagliari-Lazio: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Trasferta per la Lazio nella 24ª giornata del campionato di Serie A sull’insidioso campo del Cagliari. La squadra di Maurizio Sarri è rientrata in corsa per la qualificazione in Champions League ma non vince da tre giornate. Il quarto posto è distante comunque 5 punti e la stagione è ancora in grado di regalare sorprese. La squadra di Ranieri occupa la terzultima posizione e nelle ultime tre partite ha sempre perso.

Le probabili formazioni di Cagliari-Lazio

CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Dossena, Mina, Obert; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Lapadula, Luvumbo.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Hatzidiakos, Mancosu, Oristanio, Rog, Shomurodov, Sulemana

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Squalificati: Rovella | Indisponibili: Zaccagni

Il pronostico di Cagliari-Lazio

La Lazio non vince da tre giornate e non può permettersi un altro passo falso. Il Cagliari è reduce da tre sconfitte consecutive e non sembra nella migliore condizione fisica. La quota del 2 (2.15) è molto interessante, più facile il pronostico x2.

L’orario di Cagliari-Lazio

La partita fra Cagliari e Lazio è in programma sabato 10 febbraio, alle ore 15:00 presso l’Unipol Domus di Cagliari.

La diretta tv di Cagliari-Lazio

Cagliari-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).