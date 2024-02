Frosinone-Roma: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Frosinone e Roma si sfidano nella partita della 25ª giornata del campionato di Serie A, pronta a prendere il via con partite molto interessanti. Si preannuncia una gara aperta tra due squadre in grado di garantire un gioco offensivo. Gara dell’ex per Eusebio Di Francesco, chiamato a riscattare l’ultima pesante sconfitta contro la Fiorentina. I giallorossi sono reduci dalla bella prestazione in Europa League sul campo del Feyenoord.

Le probabili formazioni di Frosinone-Roma

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Brescianini; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Seck.

Squalificati: Romagnoli | Indisponibili: Bonifazi, Cuni, Ghedjemis, Lusuardi, Marchizza, Oyono, Zortea

ROMA (4-3-3): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Huijsen, Angelino; Cristante, Paredes, Pellegrini; Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Squalificati: nessuno | Indisponibili: Abraham

Il pronostico di Frosinone-Roma

Derby laziale tra Frosinone e Roma. I ciociari sono a +4 sulla zona retrocessione, hanno subito una flessione nell’ultimo periodo, ma sono una squadra in grado di mettere in difficoltà chiunque. La Roma cerca punti per tenere il passo delle squadre che lottano per le zone europee, ma potrebbe aver lasciato sul campo del Feyenoord qualche energia di troppo. Puntiamo sul Multi Gol 1-3 Ospite in favore dei giallorossi, quarto miglior attacco della Serie A.

L’orario di Frosinone-Roma

La partita tra Frosinone e Roma, valida per la 25ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 18 febbraio alle 18:00 allo stadio “Stirpe” di Frosinone.

La diretta tv di Frosinone-Roma

Frosinone-Roma sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).