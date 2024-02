Genoa-Atalanta: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

Sfida interessante tra Genoa e Atalanta nel match della 24ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Alberto Gilardino è una delle sorprese più belle del campionato di Serie A e punta la zona sinistra della classifica. L’Atalanta continua a confermarsi una squadra fortissima e allenata da un tecnico preparato come Gasperini. I nerazzurri sono una seria candidata alla qualificazione in Champions League.

Le probabili formazioni di Genoa-Atalanta

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, Bani, Vasquez; Spence, Malinovskyi, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Squalificati: De Winter | Indisponibili: Haps

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners, Scamacca, De Ketelaere.

Squalificati: Ederson | Indisponibili: Hien, Lookman, Palomino

Il pronostico di Genoa-Atalanta

L’x2 rischia di trasformarsi in una trappola. L’Atalanta è più forte, in trasferta è devastante ed è una delle principali candidate alla qualificazione in Champions League. Il Genoa, però, è insidioso in casa e non perde addirittura da 9 giornate. Pronostico: MG 1-3 ospite.

L’orario di Genoa-Atalanta

La partita Genoa-Atalanta si giocherà alle ore 18:00 di domenica 11 febbraio presso lo stadio ‘Ferraris’ di Genova.

La diretta tv di Genoa-Atalanta

Genoa-Atalanta sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).