Inter-Juve, a tutto Allegri: Djalo, Alcaraz e Cambiaso al… Real Madrid

Si avvicina Inter-Juventus, big match della 23ª giornata del campionato di Serie A. I nerazzurri guidano la classifica con un punto di vantaggio sui bianconeri e la sfida di San Siro è in grado di regalare interessanti indicazioni.

“Per noi è un test importante, ma non è uno snodo decisivo: bisogna fare un passo alla volta”: sono le dichiarazioni di Massimiliano Allegri in conferenza stampa. “Sappiamo la forza dell’Inter, ma noi stiamo molto bene ed è solo una tappa perché poi ce ne saranno altre: noi dovremo fare ancora molti punti per il nostro obiettivo, che è la Champions”.

I nuovi arrivi e… Cambiaso

“Abbiamo recuperato Chiesa e Rabiot, ci sono i nuovi Djalò e Alcaraz che farà il primo allenamento: andremo tutti a Milano. Alcaraz mi soddisfa, è giovane e voglioso e con voglia di imparare mentre Djalo è un po’ indietro perché viene da un crociato, ma piano piano lo stiamo inserendo”, continua Allegri.

“Cambiaso al Real Madrid? Sono voci che fanno piacere perché certifica il valore patrimoniale dei nostri giovani”.