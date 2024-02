Juventus 5ª, per Allegri è una vittoria: ma ricordate quando parlava di Scudetto? | VIDEO

CalcioWeb

“È stata una vittoria fondamentale per la Champions“. Allegri si mostra felice dei 3 punti conquistati contro il Frosinone nel lunch match della 26ª Giornata. Una vittoria, arrivata all’ultimo pallone della partita e a tempo quasi scaduto, che definisce ‘fondamentale’ per puntare a un piazzamento nelle prime 5 in Serie A. Da quest’anno, con grande probabilità, infatti, i piazzamenti per il nuovo format della Champions League saranno 5 e non più 4 in base al nuovo ranking UEFA legato ai piazzamenti europei delle italiane.

La Juventus è una squadra da 5° posto?

Chiudere la stagione al 5° posto sarebbe una vittoria per Allegri, l’obiettivo societario sarebbe stato raggiunto. Ma l’obiettivo fissato da chi? La Juventus è la squadra con il monte ingaggi più alto della Serie A, molto più alto di Napoli e Milan, le ultime due vincitrici dello scudetto, nonchè la squadra con la maggior capacità di spesa sul mercato negli ultimi anni, un fatturato enorme rispetto alle competitor e, cosa da non trascurare, l’allenatore più pagato per distacco. Può questa squadra accontentarsi del 5° posto?

Quando Allegri parlava di Juventus da Scudetto

Lo stesso Allegri, sul finire della passata stagione, aveva parlato di una Juventus in lotta per lo scudetto. Ad agosto aveva chiarito il tutto: “la Juventus parte per ottenere il massimo, partendo però da un obiettivo minimo che è quello di arrivare a giocare la prossima Champions League“. A inizio stagione arrivare in top 5 era l’obiettivo minimo, praticamente quello di qualsiasi top club che si rispetti, quello che eviterebbe di parlare di una stagione del tutto fallimentare. L’assenza di coppe a metà settimana aveva spinto, giustamente, gli addetti ai lavori a considerare la Juventus come squadra in seria lotta per lo Scudetto.

Eppure, alla vigilia della sfida contro il Frosinone, lo stesso Allegri ha cambiato totalmente versione: “Champions League obiettivo minimo? No, iniziamo a utilizzare bene l’italiano. La società fin dall’inizio mi ha chiesto di tornare in Champions“. La top 5 viene descritta, 6 mesi dopo, come obiettivo principale della stagione. Vuoto di memoria? Bugia? Allegri si è rimangiato tutto?

La Juventus non è e non potrà mai essere una squadra da 5° posto. Lo dice il presente, lo impongono il passato, il blasone, la bacheca piena di titoli. Il motto è “vincere è l’unica cosa che conta“, non “il piazzamento Champions è l’unica cosa che conta“. Molti tifosi sono stati ipnotizzati dalla cantilena che mira a giustificare l’ennesima stagione gettata al vento, senza gioco ne idee. Non è che forse Allegri è un allenatore da 5° posto ed è la ragione per la quale la Juventus non può puntare allo scudetto?

trovati i video oggi : “rientrare in Champions non è l’obiettivo minimo” agosto 2023 : “rientrare in Champions È L’OBIETTIVO MINIMO” https://t.co/5dpQGLx4UU pic.twitter.com/BeCqW6kpQ1 — #gigicagnismo (@zizuuuuu_) February 24, 2024