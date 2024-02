Lazio-Bologna: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

E’ uno dei big match della 25ª giornata del campionato di Serie A: stiamo parlando di Lazio-Bologna, sfida importante per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Thiago Motta è una delle soprese più belle e nell’ultima partita ha conquistato tre punti importantissimi nello scontro diretto contro la Fiorentina. In casa biancoceleste l’entusiasmo è alle stelle dopo la fantastica vittoria in Champions League contro il Bayern Monaco.

Le probabili formazioni di Lazio-Bologna

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Patric, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, Felipe Anderson.

Squalificati: Romagnoli, Vecino | Indisponibili: Pellegrini, Rovella, Zaccagni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Fabbian, Aebischer; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee.

Squalificati: Freuler | Indisponibili: Soumaoro

Il pronostico di Lazio-Bologna

Lazio-Bologna è una delle gare più equilibrate di questo turno. Due squadre che hanno raccolto 10 punti nelle ultime 5 gare giocate, sono in fiducia e hanno vinto le rispettive partite in mezzo alla settimana: la Lazio battendo il Bayern, il Bologna superando la Fiorentina nel recupero. Potrebbe subentrare un po’ di stanchezza in una sfida fra due ottime difese (24 gol subiti dalla Lazo, 22 dal Bologna). Scegliamo, quindi, un Under 4.5 in una sfida aperta a ogni risultato.

L’orario di Lazio-Bologna

La partita tra Lazio e Bologna, valida per la 25ª Giornata di Serie A, è in programma domenica 18 febbraio alle 12:30 allo stadio “Olimpico” di Roma.

La diretta tv di Lazio-Bologna

Lazio-Bologna sarà trasmessa in co-esclusiva in diretta da DAZN e SKY e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).