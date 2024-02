Lecce-Fiorentina: probabili formazioni, pronostico, orario e diretta tv

CalcioWeb

E’ arrivato il momento della 23ª giornata del campionato di Serie A e il turno si apre con la sfida tra Lecce e Fiorentina. I viola sono pienamente in corsa per la qualificazione in Champions League ma le ultime prestazioni non sono state all’altezza e la vittoria manca addirittura da 4 giornate. La compagine di D’Aversa è in netta difficoltà e la salvezza è sempre più a rischio.

Le probabili formazioni di Lecce-Fiorentina

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Blin, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.

Squalificati: Ramadani | Indisponibili: Dermaku

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran.

Squalificati: Ikoné | Indisponibili: Arthur, Christensen, Kouamé

Il pronostico di Lecce-Fiorentina

Senza vittorie da 3 partite, la Fiorentina rischia di perdere il treno Europa con le dirette concorrenti che stanno vivendo un momento decisamente migliore. Se per i toscani è una gara da non sbagliare, il Lecce ha bisogno disperato di punti per non venire risucchiato nella lotta per non retrocedere: appena 1 punto nelle ultime 5 per i salentini apparsi un po’ fragili dietro. Fragilità da sfruttare con un Multi Gol 1-3 in favore della Fiorentina.

L’orario di Lecce-Fiorentina

La partita fra Lecce e Fiorentina, valida per la 23ª Giornata di Serie A, si giocherà venerdì 2 febbraio alle ore 20:45, presso lo stadio Via del Mare di Lecce.

La diretta tv di Lecce-Fiorentina

Lecce-Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva in diretta da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv e su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati a DAZN e Sky, potranno seguire la partita in tv grazie all’app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky).